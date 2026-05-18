Fabrizia, Fazio smentisce le ipotesi di dissesto: “Non c’è nessun rischio”

Il sindaco di Fabrizia Francesco Fazio smentisce le ipotesi di dissesto ventilate nei giorni scorsi è replica duramente alle dichiarazioni dell’ex consigliere dimissionario Domenico Demasi, accusandolo di “diffondere allarmismi privi di fondamento con il solo obiettivo di ritagliarsi visibilità politica in vista di future ambizioni elettorali”. “Non esiste – afferma il primo cittadino – alcun rischio di dissesto finanziario per il Comune di Fabrizia. Chi continua a raccontare una realtà distorta lo fa esclusivamente per creare confusione e preoccupazione tra cittadini, imprese e fornitori, tentando di screditare il lavoro serio e responsabile portato avanti da questa Amministrazione”.

“Alla Corte dei Conti – precisa Fazio – è stato fornito un riscontro puntuale, chiaro e trasparente alle osservazioni formulate, osservazioni che non hanno nulla a che vedere con il quadro catastrofico artatamente fatto trapelare nei giorni scorsi. Parlare di dissesto significa mentire sapendo di mentire”.

Il sindaco rivendica poi i risultati raggiunti: “mentre qualcuno alimenta polemiche sterili, questa Amministrazione continua a lavorare concretamente per Fabrizia. Abbiamo ottenuto finanziamenti per circa 5 milioni di euro, avviato opere pubbliche strategiche e dato un impulso allo sviluppo del territorio come mai accaduto negli ultimi anni”.

Fazio chiarisce inoltre la questione relativa ai residui attivi: “si tratta in larga parte di somme legate a finanziamenti a fondo perduto per opere pubbliche. Procedure regolari, svolte nella massima trasparenza e legalità tramite la SUA di Vibo Valentia e nel pieno rispetto dei protocolli antimafia. Tentare di trasformare questi dati in uno strumento di propaganda è un’operazione irresponsabile”.

Infine, l’affondo politico: “I cittadini sanno distinguere chi lavora quotidianamente per il bene della comunità da chi, invece, compare solo per cavalcare polemiche e costruire consenso personale. Fabrizia ha bisogno di serietà, stabilità e visione, non di chiacchiere e campagne elettorali permanenti”.

“Continueremo ad amministrare con responsabilità, trasparenza e determinazione – conclude il sindaco – portando avanti il percorso di crescita e ammodernamento del nostro paese, che oggi rappresenta sempre più un punto di riferimento per l’intero comprensorio delle Serre vibonesi”.