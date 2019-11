Fabrizia, Fazio smentisce la minoranza: “Nessuna chiusura dell’Ufficio postale”

“Sono semplici lavori interni di ristrutturazione”. Il sindaco Francesco Fazio smentisce “categoricamente” le affermazioni del Gruppo “Ramoscello d’Ulivo per Fabrizia” e puntualizza che “l’Ufficio postale riaprirà regolarmente al termine di questi lavori”.

“Dunque – aggiunge il primo cittadino – non ci sarà nessuna chiusura dell’Ufficio postale. Quello paventato dalla minoranza è uno scenario inesistente. Inoltre nell’incontro annuale dei piccoli Comuni con Postale italiane è stato ribadito che, non solo non ci saranno chiusure, ma sono previste nuove aperture”.