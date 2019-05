Fabrizia, Fazio rivendica i risultati: “Produciamo fatti, non parole al vento”

Si vanno trasformando in “risultati concreti” i finanziamenti che l’Amministrazione comunale di Fabrizia ha “ottenuto dalla Regione e dai Ministeri nei primi due anni di attività”.



Ad illustrare i dettagli è il sindaco Francesco Fazio che si concentra in maniera particolare sul progetto relativo al Wifi gratuito (importo di circa 40mila euro) tramite il quale sono stati eseguiti i lavori di installazione delle antenne Wifi e di 14 telecamere. “A breve – sostiene Fazio – i cittadini potranno dunque usufruire in alcune zone della cittadina del servizio”.

Il primo cittadino spiega inoltre che “sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza delle strade con relativa bitumazione, apposizione di tappetino e segnaletica stradale orizzontale e verticale”. Coinvolte nell’operazione saranno via Boccaccio con le traverse I, II, III, IV e V, via Salvatore Carè, via Serra dell’Aia e via Fragomele

“Questo sarà solo inizio – osserva Fazio – perché tanto altro è previsto per la nostra cittadina. L’Amministrazione lavora costantemente per cercare di dare un aspetto urbano decoroso al paese ed in circa 20 mesi ha ottenuto diversi finanziamenti per i quali sono in corso le procedure per l’aggiudicazione. Noi facciamo fatti e non parole al vento”.