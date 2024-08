Fabrizia, Fazio ostenta sicurezza: “Avanti fino alla fine del mandato”

“L’Amministrazione comunale non rischia nulla”. Il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio, e tutto il suo gruppo, ostentano sicurezza nonostante le dimissioni (in tempi diversi) di quattro consiglieri comunali e rivendicano il proprio operato. “Ho deciso di presentare un gruppo più allargato due anni fa – sostiene in particolare il primo cittadino – e mi prendo le mie responsabilità perché non tutti sono disponibili a sacrificare il proprio tempo per il bene della comunità. Io sto svolgendo quotidianamente, nella massima legalità e trasparenza alla luce del sole, assieme al resto del gruppo, un lavoro immane da 7 anni. Ci stiamo adoperando per risolvere i problemi di questa comunità, una comunità lasciata per anni in uno stato di abbandono sul piano sociale ed economico”.

Fazio insiste nel suo ragionamento e afferma che “la mia politica di buon padre di famiglia continua con il resto del gruppo in modo ancor più motivato, chi ha abbandonato aveva altri intenti o altre problematiche“.

In merito alla crisi idrica, precisa che “è un problema non solo comunale, ma regionale. Anzi, la crisi idrica è oltretutto superata a Fabrizia, in quanto l’acqua nelle case è presente h24”. Infine, assicura che il suo gruppo “proseguirà fino alla scadenza naturale del mandato”.