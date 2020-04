Fabrizia, Fazio: “Non applichiamo l’ultima ordinanza regionale”

Il sindaco di Fabrizia Francesco Fazio informa i cittadini che “continueranno ad essere in vigore le norme stabilite dall’ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri e che non si applicherà l’ordinanza pubblicata ieri sera a firma della presidente della Regione Calabria finché non saranno chiarite le situazioni in corso”.



“Ci rendiamo conto del grande sacrificio per gli esercenti – sostiene Fazio – ma sento il dovere di tutelare la salute della nostra comunità così come ho fatto fin dall’inizio di questa emergenza. L’importante è non vanificare i risultati raggiunti fino a questo momento”.