Fabrizia, Fazio nomina la nuova Giunta: Francesco Cirillo vicesindaco e Leonardo Pasqualino assessore

Le dimissioni del vicesindaco Vincenzo Costa portano alla rimodulazione dell’Esecutivo da parte del sindaco Francesco Fazio. Il primo cittadino ha infatti provveduto a “risistemare” la Giunta comunale nominando vicesindaco Francesco Cirillo e assessore Leonardo Andrea Pasqualino.

“Voglio ringraziare l’uscente vicesindaco Vincenzo Costa per aver espletato la sua carica in modo esauriente e leale per aver collaborato sempre costantemente e quotidianamente per il bene della comunità fabriziese. Lo ringrazio per tutto per che ha fatto per Fabrizia in 12 mesi con la carica di vicesindaco.

La nuova Giunta – ha aggiunto – che è stata formata mi accompagnerà fino alle elezioni comunali. Auguro al nuovo vicesindaco Francesco Cirillo ed al nuovo assessore Andrea Pasqualino un buon lavoro e una fattiva collaborazione per portare a termine tutto l’operato che è stato fatto in questi 4 anni di amministrazione.

Ringrazio vivamente tutti i consiglieri comunali per la collaborazione e per il lavoro che quotidianamente stanno svolgendo per la comunità di Fabrizia”.