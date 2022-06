Fabrizia, Fazio nomina la Giunta: Costa vicesindaco e Pasqualino assessore

Tutto semplice a Fabrizia per la formazione della Giunta comunale: dopo i festeggiamenti per il raggiungimento del doppio quorum attestante la validità delle elezioni (in campo c’era solo la lista “Liberi e giovani con Fabrizia”), il sindaco Francesco Fazio ha provveduto ad indicare i componenti dell’esecutivo basandosi sul criterio del maggior numero di preferenze riportate. In tal modo, ha ritenuto di rafforzare il principio democratico secondo il quale il popolo partecipa in maniera incisiva alle decisioni politiche.



Dunque, il ruolo di vicesindaco è toccato a Vincenzo Costa (198 voti) e quello di assessore a Leonardo Andrea Pasqualino (145 voti). Al momento non sono state attribuite le deleghe. Il primo cittadino coinvolgerà tutti i consiglieri nell’attuazione del programma elettorale, impostato come prosecuzione del lavoro svolto negli ultimi 5 anni. In particolare, sono previsti “l’adeguamento ed il ripristino del depuratore comunale e la realizzazione di un correlato impianto di sollevamento, il potenziamento ed il parziale rifacimento della rete idrica comunale, l’ampliamento del cimitero, la realizzazione di un nuovo pozzo per l’approvvigionamento idrico in località Barco, alcuni progetti a valere sul Pnnr come la realizzazione di una pista di elisoccorso e la ricostruzione della scuola materna, la bitumazione di diverse strade e la realizzazione di un campo padel”. Fazio ha ringraziato pubblicamente gli elettori ai quali ha promesso “massimo impegno” e “lealtà” nello svolgimento del mandato.