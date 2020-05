Fabrizia, Fazio fa il punto della situazione: “Il virus è ancora fra noi, dobbiamo difenderci”

Sono 8 le persone ancora positive al Coronavirus a Fabrizia, mentre altre 6 pur essendo risultate negative al primo tampone di controllo non sono state dichiarate guarite (altre 2 persone invece sono ufficialmente guarite). Il sindaco Francesco Fazio fa il punto della situazione e, dopo aver comunicato di aver emesso finora 115 ordinanza di quarantena obbligatoria, spiega i provvedimenti adottati.



Il cimitero comunale rimarrà chiuso – sostiene – e sarà cura del sottoscritto informare la p.opolazione quando verrà riaperto. La vendita ambulante non è consentita, mentre è permesso il servizio a domicilio.

Per quanto riguarda il mercato settimanale rimarrà sospeso, fino a nuove disposizioni. Inoltre, ho emesso un’ordinanza per osservare il Dpcm del 26 aprile”.

Commentando l’avvio della Fase 2, Fazio afferma che “dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida ancora più difficile. Non sarà un ‘liberi tutti’, ma un’apertura graduale solamente di alcune attività economiche e sociali.

La nostra responsabilità ed il buon senso di ciascuno, così come in questi mesi, ci devono continuare ad accompagnare ad ogni gesto e comportamento”.

Ad avviso di Fazio, “il virus non è scomparso, ma è presente tra noi e quindi ci dobbiamo difendere. Non possiamo e non dobbiamo fare a meno di utilizzare, in particolare, le mascherine, praticare il distanziamento sociale ed avere cura dell’igiene della persona”.