Fabrizia, Fazio: “Differenziata al 57%, nuovi obiettivi per il 2020”

“Piena soddisfazione” è stata espressa del sindaco Francesco Fazio e dall’Amministrazione comunale per “il raggiungimento del 57% di raccolta differenziata”.



“L’Ente – sottolinea il primo cittadino – diventa virtuoso ed un ringraziamento va ai cittadini per la fattiva e proficua collaborazione, ai dipendenti comunali addetti alla raccolta che lavorano quotidianamente per il bene della popolazione”. Fazio passa poi ad elencare i risultati raggiunti: “nel 2019 l’Amministrazione comunale ha diminuito la Tari del 50% nei confronti delle attività commerciali, del circa 35% dei cittadini, del 70% dei cittadini che vivono al nord e che rientrano il periodo delle ferie a Fabrizia”. Il traguardo per il 2020 è quello di “procedere ad un ulteriore diminuzione della tariffa, per fare questo chiediamo un ulteriore sforzo di collaborazione alla popolazione, perché più si differenzia, più aumenta la percentuale della raccolta differenziata e di conseguenza si ottiene una diminuzione di costi per l’Ente ed una diminuzione della tariffa per i cittadini”.