“Dal 16 dicembre sarà ripristinato il servizio prelievi a Fabrizia. Si tratta di una notizia positiva per una comunità come la nostra che non può vedersi privata di servizi importanti”.



Ad affermarlo è il sindaco Francesco Fazio che ringrazia “il dottor Michelangelo Miceli, che ha dimostrato sensibilità verso la problematica” e che sottolinea “l’impegno profuso dall’Amministrazione per la risoluzione di una questione che riveste una particolare rilevanza per la popolazione delle aree interne”.