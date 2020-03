Fabrizia, Fazio chiede collaborazione alla comunità: “Attendiamo gli esiti dei tamponi, non diffondiamo notizie non certe”

Il sindaco Francesco Fazio ha lanciato un appello ai cittadini di Fabrizia e, dopo aver fatto le condoglianze alla famiglia della persona deceduta, ha rivolto il pensiero “al nostro concittadino affetto dal Covid-19, al quale auguriamo una pronta guarigione”.



“Voglio rassicurarvi – ha affermato Fazio – che il Comune ha segnalato al Dipartimento di Prevenzione le persone poi soggette a tampone le quali hanno già effettuato l’esame di cui si attende l’esito”. Il sindaco ha invitato “tutti i cittadini a non divulgare notizie di nessun genere, soprattutto se non provenienti da fonti certe al fine di non creare allarmismi e panico”.

“Le Forze dell’ordine, i Vigili e la Protezione civile – ha aggiunto – sono sempre presenti su tutto il territorio per garantire gli adempimenti alle disposizioni emanate dal Governo e dal sindaco in materia di sicurezza e prevenzione per il Covid-19”. Fazio ha esortato nuovamente “la cittadinanza ad uscire solo per estrema necessità per l’acquisto di beni di prima necessità ed un solo componente del nucleo familiare una volta al giorno”.

A nome dell’Amministrazione, ha preteso “la collaborazione di tutti i cittadini” ed ha ringraziato il parroco, don Ferdinando Fodaro, il comandante della Stazione dei Carabinieri Giuseppe Pelaia ed il prefetto Francesco Zito per “la vicinanza ed il sostegno dimostrato alla comunità”. Intanto, sono state emanate altre 15 ordinanze di quarantena obbligatoria.