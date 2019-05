Fabrizia, Fazio: “Avviata la sistemazione della struttura della Guardia medica”

“Dopo anni di assoluta indifferenza da parte dei precedenti amministratori per la struttura della Guardia medica, la nostra Amministrazione ha raggiunto, grazie alla sinergia con l’Asp di Vibo Valentia, un importante risultato”.



Ad esultare è il sindaco di Fabrizia Francesco Fazio che ricorda che “l’Asp aveva avviato nei mesi scorsi le procedure di gara per la sistemazione del tetto della struttura di Guardia Medica” specificando che i lavori “sono partiti oggi”.

“Voglio ringraziare – continua Fazio – l’Asp di Vibo, i dirigenti ed i funzionari per il celere lavoro svolto e per la collaborazione e la disponibilità. Preciso che di recente sono stati installati dei termoconvettori e che è stata effettuata la sostituzione della porta di entrata del presidio. Inoltre ogni venerdì si svolge il servizio prelievi. Il nostro impegno è quello di lavorare per il bene dei cittadini, producendo risultati concreti”.