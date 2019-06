Fabrizia, Fazio attacca la minoranza: “Responsabilità di chi ha amministrato per 20 anni, i nostri risultati sono importanti”

“Il sindaco non è titolare nè fa parte del Consiglio di amministrazione della Bper. Nè tantomeno è azionista e se la bper ha deciso di razionalizzare gli sportelli riducendoli di 58 filiali nessuno può entrare in merito, anche perché nel piano triennale sono previste ulteriori chiusure, per come ribadito dall’amministratore delegato Vandelli”.

Francesco Fazio replica alla minoranza, che continua a definire “farlocca” e sottolinea che “sono state chiuse 58 filiali tra cui Fabrizia e solo 4 sono stati i comuni ad ottenere il bancomat evoluto, (prelievi, versamenti, bonifici, pagamenti, giroconto, ricariche) e la presenza di due o tre volte la settimana di un operatore bancario. E poi quando il Comitato civico si batteva per la non chiusura, la minoranza dov’era?”. “Bisogna dunque ringraziare anche il Comitato – sostiene Fazio – per il suo impegno straordinario e quotidiano. L’Amministrazione comunale per andare incontro ai cittadini fabriziesi e per non creare dei disservizi ha scelto di concedere un locale accatastato sito in via Barco per l’installazione del bancomat evoluto. Non ha invece concesso un locale del Comune in quanto non risulta accatastato e pure è stato costruito 70 anni fa e nessuna Amministrazione ha provveduto ad accatastarlo. Noi provvederemo a farlo”.



Quanto allo stato delle strutture, il primo cittadino rileva che “tutti i locali siti in via Barco di proprietà comunale sono ridotti ad uno scempio e pure non sono stato io ad amministrare per 20 anni. Il locale concesso alla Bper è stato radicalmente cambiato”. Fazio dà quindi appuntamento al prossimo Consiglio comunale, sede in cui “daremo spiegazioni alla minoranza, perché questa Amministrazione sta operando su tutto nella massima legalità e trasparenza”. Fazio chiede infine perché “sullo Sprar non c’è stata risposta” ed evidenzia che “questa Amministrazione fino ad oggi ha ottenuto meravigliosi risultati” e che “per la campagna elettorale ancora ci vogliono 36 mesi”.