Fabrizia, Fazio: “Abbassata la tassa sui rifiuti del 30%, è un giorno storico”

Per il sindaco Francesco Fazio è “un risultato storico”. “La riduzione della tariffa sui rifiuti del 30%” era uno degli impegni presi in campagna elettorale ed ora, con l’approvazione in Consiglio comunale del “nuovo Piano Tari”, “l’obiettivo è stato raggiunto”.

Fazio, che ringrazia tutti coloro che effettuano la raccolta differenziata (che “ha toccato il 50%) e i dipendenti comunali, precisa di aver voluto “premiare cittadini, attività commerciali e non residenti” e ricorda di aver “ottenuto un contributo dalla Regione Calabria per il potenziamento della raccolta differenziata di 56.000 euro”.

Il primo cittadino sottolinea inoltre “l’approvazione del riequilibrio di bilancio con un piano di investimenti per 116.000 per la manutenzione del patrimonio comunale” e diversi fondi ottenuti: “560.000 euro per l’adeguamento e la ristrutturazione della palestra della scuola media, 900.000 euro per l’adeguamento e la ristrutturazione della scuola media, 50.000 euro per l’efficientamento della pubblica illuminazione, 22.000 euro per la programmazione estiva, il finanziamento per la creazione di un parco giochi per i bambini e, infine, 190.000 euro relativi alla Misura 8.5.1 PSR Calabria”.

“L’Amministrazione comunale – conclude Fazio – si prodiga quotidianamente per risollevare le sorti di questa comunità. Nella certezza che questo risultato sarà gradito dai cittadini, porteremo a compimento il programma elettorale nei restanti 3 anni di gestione”.