Fabrizia, “Faggio del Re Revolution” sbarca al Vinitaly 2026

Vinitaly 2026 accoglie quest’anno una realtà che rappresenta molto più di una semplice produzione di liquori: “Faggio del Re Revolution” porta con sé una vera e propria filosofia liquida, pronta a ridefinire l’eccellenza artigianale calabrese.

“Faggio del Re” non è nuova alle sfide della qualità, ma la linea “Revolution” segna un autentico punto di svolta. L’azienda, guidata dai giovani imprenditori Vincenzo Randò e Giuseppe Fazzari, si presenta a Verona con una selezione che rende omaggio alla straordinaria biodiversità della Calabria.

Ingredienti purissimi, lavorazioni lente e un profondo rispetto per la materia prima sono i pilastri di una produzione che nasce dal legame autentico con il territorio. Un approccio che unisce tradizione e innovazione, dimostrando come la Calabria possa essere espressione di qualità, identità e continua evoluzione.

Partecipare al Vinitaly significa, infatti, mostrare al mondo che questa terra non è solo custode di antiche tradizioni, ma anche laboratorio di idee e innovazione.

Grande soddisfazione arriva anche dalle istituzioni locali. Il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio, insieme all’intera Amministrazione comunale, ha espresso orgoglio per il percorso intrapreso dai due giovani imprenditori.

“Siamo fieri di questi ragazzi – ha dichiarato il primo cittadino – perché hanno creduto nel loro progetto, fondando un’azienda che produce prodotti artigianali di altissima qualità. La loro determinazione dimostra che con impegno e visione è possibile creare impresa e generare occupazione. Bisogna credere nelle proprie idee, proprio come hanno fatto Vincenzo e Giuseppe”.