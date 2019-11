Fabrizia, è scomparsa Luciana Tassone: i familiari si attivano nelle ricerche

Non si hanno notizie da almeno 24 ore della 34enne Luciana Tassone. La giovane, ieri mattina, ha preso il pullman da Fabrizia e da allora è letteralmente scomparsa. I parenti – che, per il tramite del padre, stamattina hanno effettuato la denuncia ai Carabinieri – si sono attivati nelle ricerche, che sono rese difficoltose dalle pessime condizioni meteorologiche che comportano anche, in alcuni momenti, l’impossibilità di comunicare via telefono. La sorella ha pubblicato un annuncio su Facebook per chiedere aiuto.

La Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno ha segnalato il caso alla Prefettura di Vibo Valentia che ha messo in atto il Piano Provinciale Persone Scomparse.