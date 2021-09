Fabrizia, don Ferdinando Fodaro nominato assistente unitario diocesano dell’Azione Cattolica

“Per volontà del nostro arcivescovo monsignor Vincenzo Bertolone, don Ferdinando Fodaro è stato nominato assistente unitario diocesano dell’Azione Cattolica. Conosciamo la sua passione, il suo entusiasmo e la sua dedizione per l’Azione Cattolica e per questo auguriamo buon lavoro e buon cammino”.

La Parrocchia di “Santa Maria delle Nevi” di Girifalco esprime le proprie felicitazioni per il nuovo traguardo raggiunto da don Fodaro, attuale parroco di Fabrizia ma originario del centro del Catanzarese.

Anche il sindaco del paese dell’Allaro Francesco Fazio si aggiunge al coro di plauso e, a nome dell’Amministrazione, rende merito al giovane parroco che è ormai “un punto di riferimento spirituale per la comunità”. “Siamo convinti – sostiene Fazio – che anche in questa nuova esperienza don Fodaro dimostrerà impegno, competenza e generosità e saprà, come sempre, offrire il meglio di se stesso”.