Fabrizia, domenica l’evento “CondividiAMO” nell’area attrezzata del laghetto di Passo dell’Abate

Il 2 giugno, presso l’area attrezzata del laghetto di Passo dell’Abate di Fabrizia, nel cuore del Parco naturale regionale delle Serre, si terrà l’evento denominato “CondividiAMO” , giunto alla seconda edizione, realizzato in collaborazione con l’Associazione Kalabria Trekking e l’U.I.C.I. (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti) di Vibo Valentia. Si tratterà di una giornata di condivisione alla scoperta delle bellezze del nostro meraviglioso territorio.

L’evento ha anche lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni che la disabilità visiva non è un ostacolo ad una vita dignitosa e può essere vissuta con serenità ed in autonomia, sottolineando che la mobilità in natura è un diritto di tutti e che va tutelato.

Il programma prevede alle ore 10 una rilassante passeggiata di circa 6 km tra i bellissimi sentieri di Passo dell’Abate e successivo pranzo condiviso nell’omonima area attrezzata ai bordi del suggestivo laghetto di Fabrizia.