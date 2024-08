Fabrizia, Demasi replica a Fazio: “Sfugge al confronto, pronto a rivolgermi al prefetto”

L’ex consigliere comunale Domenico Demasi, considerando le affermazioni del sindaco Francesco Fazio “dal tono insinuante”, replica per “dare una risposta in ordine alle dimissioni di 4 dei suoi consiglieri” poiché egli non avrebbe esitato ad “alludere a comportamenti scorretti, nonostante avevamo riposto in lui fiducia” e quindi “farebbe bene, in qualità di pubblico ufficiale, a denunciare all’Autorità giudiziaria eventuali comportamenti da censurare”.

Secondo Demasi, il primo cittadino “tenta, attraverso un’infantile autodifesa, di addebitare ad altri il fallimento della sua maggioranza (voci insistenti danno per dimissionari altri componenti del Consiglio comunale) e si guarda bene dal riferire che è stato più volte sollecitato a sottoporsi ad un pubblico confronto sulle motivazioni delle mie dimissioni senza ricevere alcuna risposta. Confronto – aggiunge – che potrebbe avvenire, se ritiene che il suo operato sia cristallino ed esente da censure, dinanzi al prefetto di Vibo Valentia. Sono ancora in attesa di risposta”.

Demasi, rilevato che la nota stampa di Fazio “non fa alcuna distinzione”, promette di sottoporre la sua replica “al prefetto di Vibo Valentia per le valutazioni e decisioni del caso”. L’ex consigliere ritiene che “sarebbe opportuno in quella sede, visto che sfugge al confronto, ricevere risposte in ordine alla gestione del sistema idrico comunale, alla costante crescita delle spese correnti, L ricorso inusuale ad affidamenti diretti indiscriminati, alla gestione delle somme stanziate per l’emergenza Covid”.

“Su questi argomenti – conclude – temo che eviterà il confronto nonostante la tanto sbandierata legalità. Chi non ha nulla da temere non teme il confronto”.