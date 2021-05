Fabrizia, cresce il numero dei positivi al Covid: le persone colpite sono 22

In controtendenza rispetto a diverse altre realtà, a Fabrizia cresce il numero dei positivi al Covid. Secondo l’ultima rilevazione, di cui dà notizia il sindaco Francesco Fazio, le persone attualmente colpite sono 22, mentre altri 10 tamponi sono in attesa di esito. Il primo cittadino spiega che le persone contagiate sono in isolamento e invita a mantenere alta l’attenzione e a rispettare le regole. Finora i vaccini somministrati a residenti del paese dell’Allaro sono circa 980.