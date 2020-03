Fabrizia. Coronavirus, sala giochi aperta nonostante i divieti: denunciato il consigliere Vincenzo Costa

Sala giochi aperta al pubblico in violazione delle disposizioni del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo. È quanto è stato contestato dai Carabinieri della Stazione di Fabrizia a Vincenzo Costa (che è anche consigliere comunale), in quanto titolare dell’attività.

Conseguente la denuncia alla Procura della Repubblica poiché, proprio per effetto dei provvedimenti governativi, non è possibile tenere aperti i locali in quanto centri di aggregazione in un momento in cui è prioritario frenare la diffusione del Coronavirus e salvaguardare la salute pubblica.

Dunque, si fanno serrati i controlli dei Carabinieri al fine di far rispettare le disposizioni atte a contenere i contagi.