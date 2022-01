Fabrizia, continuano le vaccinazioni. Parte lo screening per consentire il rientro a scuola

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Fazio, esprime “piena soddisfazione per lo svolgimento dell’ennesima giornata vaccinale effettuata in postazione mobile presso la Sala consiliare del Comune di Fabrizia”.

Ieri, dalle ore 15 alle ore 20 sono stati somministrati ben 228 vaccini tra prime dosi e richiami e sono state effettuate 23 vaccinazioni a domicilio per tutelare persone con disabilità motoria e categorie particolarmente fragili.

Il sindaco ha ritenuto “doveroso” ringraziare “prima di tutto i responsabili dirigenti amministrativi e sanitari dell’Asp di Vibo Valentia che hanno garantito l’ottimale allestimento della postazione vaccinale, nonché riservato adeguato e validissimo personale medico, infermieristico ed amministrativo, ai quali va di conseguenza un immenso ringraziamento per aver portato a termine, senza sosta e ad oltranza, la vaccinazione di tutte le persone presenti in sala, sia quelle preventivamente prenotate sia quelle che hanno espresso la volontà di vaccinarsi pur non avendo prenotato in anticipo”.

Inoltre, un sentito ringraziamento è stato espresso nei confronti “del responsabile e di tutti i ragazzi dell’associazione comunale di volontariato, nonché della Polizia Locale, che hanno garantito l’organizzazione pratica e logistica di un percorso vaccinale che, a senso unico e con il dovuto distanziamento, prevedeva l’ingresso in Sala consiliare dall’ala alta, dove erano ubicate in successione la postazione di accettazione, due postazioni mediche per la compilazione delle schede amnestiche, poi due cabine riservate alla somministrazione dei vaccini e, infine, in fondo al corridoio la postazione per il ritiro della ricevuta di somministrazione, con conseguente uscita delle persone dalla parte opposta dell’edificio”.

Fazio si è complimentato inoltre con il consigliere Vincenzo Costa, delegato alla gestione della campagna vaccinale e “sempre attento ad assicurare la piena soddisfazione dei pazienti prenotati e non, nonché ad assicurare un rapido, ottimale e sicuro svolgimento di una straordinaria giornata vaccinale che il Comune di Fabrizia intenderà certamente replicare al più presto”.

Domani ci sarà anche lo screening riguardante la terza, la quarta e la quinta elementare, che poi proseguirà con la prima, la seconda e la terza media in modo da consentire l’inizio della scuola permercoledì 18 gennaio per queste classi. Per ciò che come era la scuola per l’infanzia, la prima e la seconda elementare proseguiranno in Dad.

Il costo dei tamponi è a carico del Comune. Fazio ringrazia infine la dirigente scolastica Carmen Aloi per “l’organizzazione, la disponibilità e la collaborazione”.