Fabrizia, con il mercatino dell’Immacolata partono le iniziative per le feste natalizie

In occasione della festa dell’Immacolata, l’Amministrazione comunale di Fabrizia, guidata dal sindaco Francesco Fazio, ha dato il via al primo appuntamento organizzato per le festività di Natale. L’atmosfera travolgente è carica di serenità ha permesso la buona riuscita del mercatino di Natale, grazie anche alla grande sensibilità dei cittadini di Fabrizia e di Mongiana che hanno partecipato numerosi all’evento, oltre che alla partecipazione dei commercianti del territorio vibonese che hanno reso l’iniziativa variegata e ricca di possibilità di acquisti. Inoltre, la collaborazione di don Vincenzo Maiolo, parroco della chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo, ha facilitato una più efficace valorizzazione del centro storico. L’Amministrazione ha espresso “un ringraziamento particolare al gruppo volontariato di Fabrizia e alle forze dell’ordine presenti sul posto”. Gli eventi proseguiranno nei prossimi giorni allietando l’intero periodo festivo.