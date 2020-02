Fabrizia. Chiesa, scuola e monumento ai caduti: le azioni dell’Amministrazione comunale

Contributi economici di 5.000 euro e 3.000 euro sono stati concessi dall’Amministrazione comunale di Fabrizia, guidata dal sindaco Francesco Fazio, rispettivamente alla parrocchia “Santa Maria delle Grazie” (a parziale copertura delle spese per la realizzazione del progetto di restauro e consolidamento della statua di Sant’Antonio di Padova, patrono di Fabrizia) e alla scuola per l’Infanzia paritaria “Sant’Antonio di Padova” (al fine di consentire il regolare svolgimento delle proprie attività socio-educative ed assistenziali).

Tali azioni si vanno a sommare all’atto di indirizzo per l’intervento di restauro del monumento ai caduti di piazza Regina Margherita. Soddisfazione per l’avvio di tali interventi è stata espressa dal primo cittadino e dagli amministratori che puntano a “promuovere la valorizzazione e la conservazione di usi, costumi e tradizioni locali legati alla cultura popolare, in quanto appartenenti al patrimonio storico, socio-culturale, religioso e folkloristico della comunità e del suo territorio, segni distintivi della propria identità e fonte di attrazione turistica”.