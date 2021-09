Fabrizia, celebrata la manifestazione “Un albero per il futuro” [FOTO]

È stata celebrata questa mattina presso l’Istituto Comprensivo di Fabrizia la manifestazione di messa a dimora di tredici faggi e un abete all’interno del progetto “Un albero per il futuro” promosso dai Carabinieri per la biodiversità di Mongiana. Il progetto, di una durata triennale, promuove la cultura della conservazione dell’ambiente attraverso la messa a dimora di piante autoctone e le successive cure colturali per formare un grande bosco diffuso della legalità.



Alla giornata ha presenziato il Maggiore Rocco Pelle che comanda il reparto Carabinieri biodiversità di Mongiana e che ha consegnato agli alunni dell’Istituto Comprensivo un messaggio teso a promuovere la cultura green e la necessità di salvaguardare l’ambiente. Le parole del dirigente scolastico Maria Carmen Aloi sono state indirizzate agli alunni che “si devono sentire protagonisti del loro futuro e impegnati a salvaguardare l’ambiente che abitano”. La dirigente ha ringraziato il corpo docente per il lavoro svolto con i ragazzi che, successivamente, si sono avvicendati tra poesie e canzoncine che miravano a prendere consapevolezza del valore della giornata in corso. Presenti alla manifestazione il sindaco Francesco Fazio che ha parlato di “una giornata in continuità con la traduzione fabriziese che ogni anno prevedeva la piantumazione di diversi alberi”. Don Ferdinando Fodaro nel suo saluto ha sottolineato l’importanza di “prendersi cura della casa comune che è l’ambiente in cui viviamo”. La manifestazione si è conclusa con una riflessione del Luogotenente Domenico Minichini che ha spiegato nel dettaglio il progetto in corso e la grande responsabilità che spetta a tutti di prendersi a cuore gli alberi. Minichini ha poi accompagnato i ragazzi a mettere a dimora gli alberi. La manifestazione è stata celebrata contemporaneamente a Mongiana, Nardodipace e Cassari.