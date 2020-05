Fabrizia, Carè contesta l’Amministrazione comunale: “In confusione sulla Fase 2, meglio gettare la spugna”

“In base all’ultimo Dpcm del 26 aprile 2020, a partire dal 4 maggio è possibile su tutto il territorio nazionale, tra le altre cose, la ristorazione da asporto da bar-pub e ristoranti. Tutto ciò pare che a Fabrizia non sia possibile”. Il portavoce del gruppo “Ramoscello d’Ulivo per Fabrizia” Antonio Carè non gradisce la gestione delle misure a livello locale e contesta l’operato della squadra guidata dal sindaco Francesco Fazio.



“I nostri amministratori, dall’alto della loro cultura giuridica – sostiene – interpretando le fonti normative vigenti, hanno pensato bene di imporre la chiusura dei vari bar-pub e simili che nel frattempo avevano dato corso al Dpcm governativo, con grande disappunto dei titolari degli stessi esercizi pubblici che dopo circa 2 mesi stavano assaporando la gioia della ripresa”.

“Qualcuno – aggiunge – ha cercato di opporsi appellandosi al decreto di cui sopra, ma non c’è stato nulla da fare; il sindaco in totale confusione, prima, ordina, perentoriamente, la chiusura dei bar e dei pub, poi, stravolge completamente il suo pensiero cambiando idea dopo appena 2-3 ore. Ma ormai la figuraccia è stata commessa. L’ennesima figuraccia – conclude – che, al sottoscritto, fa sorgere, spontanea, una domanda: non è meglio gettare la spugna e prendere atto della propria inadeguatezza nell’amministrare la cosa pubblica?”.