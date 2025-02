Fabrizia, assolte le sei persone accusate di taglio abusivo di alberi

Il Tribunale di Vibo Valentia ha disposto l’assoluzione per i sei indagati di Fabrizia che nel maggio 2018 erano stati accusati di aver tagliato abusivamente alberi in un bosco privato. In particolare, i sei, pur esibendo le autorizzazioni al taglio di alcuni lotti boschivi della zona, secondo gli inquirenti, avrebbero tagliato, in contrada “Casetta”, una cinquantina alberi non segnati preventivamente e non rientranti nel progetto di lavoro. Da qui era scattata la denuncia per furto aggravato (oltre che per violazione ambientale e per l’impiego di un “lavoratore in nero) ed il lotto boschivo, di circa 13 ettari, era stato posto sotto sequestro. Inoltre, l’azienda era stata multata per un importo complessivo pari a circa 15mila euro.

A distanza di quasi sette anni, il Tribunale, accogliendo le tesi del difensore Giuseppe Mario Aloi, ha assolto per tutti i capi d’imputazione tutti gli imputati. L’attività istruttoria è stata complessa ed ha visto l’escussione di diversi testi del PM e della difesa e di un consulente di parte (agronomo).