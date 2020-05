Fabrizia, annullata la fiera per la Festa di Sant’Antonio

La necessità di adottare misure anticontagio ha spinto il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio, ad adottare un’ordinanza per annullare “lo svolgimento di tutte le manifestazioni fieristiche tradizionalmente previste in occasione della festa patronale di Sant’Antonio di Padova per il mese di giugno”. Sarà compito della Polizia locale e delle altre Forze dell’Ordine controllare il rispetto dell’ordinanza.

Dunque, dopo aver lasciato più che altrove nel Vibonese, il Coronavirus reca una nuova privazione per il paese dell’Allaro che, finalmente, sta uscendo dall’incubo nel quale era precipitato a marzo.