Fabrizia, ammodernato il plesso scolastico di via Orlando Costa

Il plesso scolastico di via Orlando Costa, edificio storico al servizio dell’Istituto Comprensivo e da sempre utilizzato come scuola elementare, è pronto per essere utilizzato. Gli interventi progettati ed eseguiti riguardano il consolidamento antisismico dell’intera struttura. L’operazione consegna alla cittadinanza fabriziese “una struttura non solo agibile e moderna ma anche sicura all’interno della quale i bambini possono sentirsi protetti persino da imprevedibili calamità naturali”.

“A corredo e completamento di questo intervento trainante – sostiene il sindaco Francesco Fazio – il plesso scolastico della scuola elementare è stato interessato anche da numerosi interventi di riqualificazione e abbellimento, come ad esempio l’allestimento di un ampio spiazzo esterno con l’installazione di un bel parco giochi con tanto di tappetino antitrauma, l’integrale rifacimento della pavimentazione esterna, il consolidamento e l’abbellimento del muretto di cinta con annessa recinzione, nonché il rifacimento del tetto che era divenuto causa di pericolose infiltrazioni”.

Un intervento complessivo per un importo totale del progetto di circa 300.000 euro, che “riqualifica e mette in sicurezza l’intero perimetro scolastico che da oltre 50 anni conosceva solo ed esclusivamente l’ordinaria manutenzione”.

Piena soddisfazione è stata pertanto espressa da Fazio e da tutto il gruppo di maggioranza, che colgono questa occasione anche per augurare ai ragazzi e alle loro famiglie “un proficuo e sereno anno scolastico finalmente in presenza”.