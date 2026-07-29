Fabrizia, al via “R…Estate 2026”: tre settimane di eventi tra musica, sagre e spettacoli

È tutto pronto per dare il via a “Fabrizia R…Estate 2026”, la rassegna di eventi estivi promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Fazio. Dal 1° al 21 agosto il paese dell’Allaro si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con concerti, spettacoli, sagre, iniziative culturali e appuntamenti dedicati a famiglie, giovani e visitatori. L’obiettivo è valorizzare il territorio e offrire occasioni di incontro e intrattenimento ai residenti, agli emigrati che rientrano per le vacanze e ai tanti turisti che scelgono Fabrizia durante l’estate.

La rassegna partirà venerdì 1° agosto in piazza Carmine con i festeggiamenti in onore della Madonna del Monte Carmelo, accompagnati dal concerto dei “Tarantanova Sound”. Le celebrazioni proseguiranno anche nella giornata successiva.

Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli. Lunedì 4 agosto spazio alla “Festa dei Bambini” con “La Combriccola dell’Allegria”, mentre martedì 5 agosto piazza Aldo Moro ospiterà il tributo musicale a Cristina D’Avena, tra gli appuntamenti più attesi dell’intero cartellone.

Uno degli eventi simbolo dell’estate sarà “La Notte degli Artisti di Strada nel Borgo”, in programma il 6 e il 10 agosto. Il centro storico si animerà con mangiafuoco, giocolieri, statue viventi, spettacoli di magia e sand art. La serata del 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, sarà arricchita dall’esibizione di un gruppo etnico popolare.

Ampio spazio anche alla musica in tutte le sue sfumature: dal concerto K-Pop del 7 agosto, alla tarantella di Fortunato & Valentina – Progetto Tarantella il 13 agosto, fino ai ritmi della musica popolare proposti dai Notos il 19 agosto. In calendario anche la “Festa della Birra” organizzata dal “The Charlestone Pub” il 9 agosto e la serata con DJ set del 17 agosto presso “Crema e Cioccolato Gelateria”.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla tradizione gastronomica. Lunedì 11 agosto, infatti, torna la 4ª edizione della “Sagra dello Spezzatino”, organizzata dalla “Taverna del Gatto”, mentre il gran finale della rassegna è fissato per giovedì 21 agosto con la “Sagra del Tartufo di Pizzo”, in programma in Piazza Aldo Moro.

A completare il calendario estivo ci saranno l’aperitivo “Spritz – Grill – Friends” del 12 agosto da Davidello, la Festa di San Rocco del 16 agosto, il saggio di danza di “Kurama Fitness” il 18 agosto e quello dell’Asd “Sogno Latino” il 20 agosto, infine sempre il 20 agosto “La Divina” presenta la serata “Signorita”.

“L’obiettivo – ha affermato il primo cittadino – è offrire un’estate serena, ricca di svago e momenti di condivisione per tutta la comunità”. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.