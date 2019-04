Fabrizia. Affidati i lavori di efficientamento della rete di pubblica illuminazione

Il Comune di Fabrizia con determina n. 73 del 2 aprile, vista la gara n. 15/2019 effettuata da parte della Stazione Unica Appaltante di Vibo Valentia, ha affidato i lavori di efficientamento della rete di pubblica illuminazione, insistente sul proprio territorio.



Gli investimenti previsti, sono finanziati con i fondi Por Calabria Fesr-Fse 2014/2020 – Asse 4,

Completate le procedure di assegnazione dei lavori alla ditta aggiudicataria, potranno partire i lavori di ammodernamento e di efficientamento della pubblica illuminazione, con due obiettivi complementari: migliorare gli impianti di illuminazione pubblica in termini di sicurezza elettrica, adeguando gli impianti qualora fosse necessario alla normativa vigente, e di ottenere un consistente risparmio energetico.

Una operazione, che vedrà la totale sostituzione di tutte le armature dei lampioni nelle vie Barco e Traverse Via Sandro Pertini e Berlinguer, Via Vittorio Veneto, Via Boccaccio e Traverse ed in altre vie, con nuovi sistemi di illuminazione a led, l’ammodernamento di molte linee esistenti, ma anche l’estensione di alcune linee con il posizionamento di nuovi lampioni in più.

Complessivamente, le opere previste sono: ammodernamento ed adeguamento degli armadi di alimentazione, sostituzione di armature esistenti, con nuove a led, istallazione nei quadri elettrici di apparecchiature ad autocontrollo dei corpi illuminanti, interventi di innovazione tecnologica.

La sostituzione dei corpi illuminanti comprende l’integrazione d’impianti ad elevato rendimento, dotati di sorgenti luminose ad elevata efficienza: in sostanza, si riesce a illuminare di più riducendo i consumi. Il risparmio previsto dal progetto messo a gara è di oltre il sessanta per cento rispetto alla situazione attuale. I lavori di efficientamento, che saranno avviati nei prossimi 30 giorni, consentiranno di conseguire un ulteriore obiettivo tra quelli perseguiti dall’Amministrazione comunale di Fabrizia , proponendo soluzioni di ammodernamento e adeguamento normativo, di innovazione e rispetto ambientale, tali da contenere e ridurre i consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica.

Il sindaco Francesco Fazio e l’amministrazione Comunale hanno, a tal proposito, manifestato tutta la loro soddisfazione.