Fabrizia, 6 giovani saranno impegnati in un progetto afferente il “Contrasto al disagio adulto”

“Sei giovani fabriziesi saranno impegnati nel 2023 in un progetto afferente il ‘Contrasto al disagio adulto’. Ciò è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il Centro studi Futura da sempre impegnata nei progetti per il Servizio civile universale”.

Il sindaco Francesco Fazio esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazia “l’assessore Enzo Iacopetta che ha curato la fase progettuale”.

Il primo cittadino spiega che potranno partecipare “giovani di età compresa fra i 18 ed i 28 anni, che dunque potranno vivere concretamente un’esperienza formativa di crescita civica e di partecipazione sociale”.

“Il progetto – precisa Fazio – reinterpreta lo spazio collettivo del centro di aggregazione sociale per anziani secondo una funzione innovativa che va oltre il ruolo classico comunemente concepito. Il centro sociale rappresenta il polo socio-culturale che ha come scopo principale quello di mantenere e rafforzare il ruolo dell’aggregazione sociale ma può e deve avere anche quello di educare alla prevenzione e contrastare, contenere il disagio e sviluppare il senso di solidarietà sociale, favorendo l’integrazione socio-culturale, particolarmente quello intergenerazionale. Lo spazio collettivo dei centri di aggregazione è vissuto da cittadini e tra questi da soggetti anziani che rischiano l’esclusione. Le attività di progetto sono costruite per realizzare un centro di aggregazione come comunità di socialità e di inclusione, di coesione sociale e di prevenzione, partecipata da persone comuni, soprattutto anziani, ma anche giovani, insegnanti, bambini, famiglie e volontari”.

Il termine di scadenza delle domande è fissato al 10 febbraio.