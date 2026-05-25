Exit Poll Reggio Calabria: il ciclone Cannizzaro si abbatte sul centrosinistra

Siamo solo nelle battute iniziali dello spoglio, ma il dato emerge già in maniera prepotente: il ciclone Cannizzaro si è abbattuto con tutta la sua impetuosità sui seggi elettorali allestiti per le Comunali di Reggio Calabria.

A guardare l’exit poll realizzato per la Rai dal Consorzio Opinio Italia la forbice dentro la quale si attesterebbe il Deputato di Forza Italia, candidato sindaco del centrodestra, sarebbe compresa tra il 64 ed il 68%. Il frontman del centrosinistra, Domenico Battaglia, sarebbe inchiodato in un intervallo oscillante tra 21 e 25%. Una distanza siderale separa i due contenenti delle coalizioni. Non reso noto il dato riguardante Saverio Pazzano, candidato sindaco de La Strada, la proposta di Eduardo Lamberti Castronuovo che ha lanciato il suo Polo Civico Cultura e Legalità è stato rilevato in uno spazio che va dal 5 al 7%.

