Ex SS110, Martino attacca Anas e propone un’interrogazione al senatore Saccone

Il sindaco di Capistrano Marco Martino non le manda a dire. Ha infatti contattato il senatore in quota Udc Antonio Saccone, che è pronto a rivolgere un’interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli in merito alla situazione dell’ex SS110.



Una questione “irrinunciabile” per il primo cittadino perché riguarda “un’arteria di grande importanza che collega diversi comuni dell’entroterra serrese sino all’uscita dell’autostrada in direzione Pizzo Calabro. Un’arteria che a seguito dell’alluvione dello scorso ottobre ha subito diversi cedimenti, eventi che hanno causato la chiusura del tratto che va da Capistrano sino a San Nicola da Crissa”. Martino si dice “sconcertato per quanto accaduto avendo letto sino ad ora solo comunicati stampa da parte di Anas ma senza alcun passo in avanti”. “Solo piccolissimi rattoppi” quelli visti dal sindaco di Capistrano, secondo il quale “durante l’inverno si verificheranno altri cedimenti”. La battaglia di Martino prosegue e prevede “il blocco della strada come forma di protesta, qualora nessuna risposta sarà offerta”. “Migliaia di conducenti – aggiunge – non possono assolutamente continuare a percorrere il tratto in quelle condizioni. Il problema va risolto rapidamente per consentire il transito in maniera sicura”.