Ex Ss 110 tra Capistrano e Pizzo, Martino: “Al via la sistemazione, l’arteria è fondamentale”

“Apprendo con piacere che Anas abbia destinato sulla ex Statale 110 tratto Capistrano – Pizzo, un ingente ammontare, dedito alla sistemazione dei numerosi tratti completamente dissestati. Una battaglia vinta da parte di noi amministratori che si prefigura come condizione agevole per giungere nelle località delle Preserre Vibonesi”. È quanto afferma il sindaco di Capistrano Marco Martino che sottolinea l’importanza dell’arteria.

“L’ex 110 – spiega Martino – collega infatti i comuni viciniori all’accesso autostradale di Pizzo Calabro e quindi verso centri molto più grandi. Il tutto servirà a favorire fortemente un maggiore sviluppo ma in particolar modo è una garanzia per cittadini, turisti e corrieri impossibilitati altrimenti al transito. Urge adesso – conclude – un intervento di pulitura stradale attraverso il taglio dell’erba con mezzi adeguati. Ciò servirà a garantire un’adeguata percorribilità dell’arteria in tutta sicurezza. Ho tenuto a sollecitare Anas affinché si possa procedere nel minor tempo possibile ad attivarsi”.