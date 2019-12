Ex Ss 110, Martino: “La battaglia non finisce qui, adesso impegniamoci per i tratti di San Nicola e Fabrizia”

“Sono felice dell’inizio dei lavori di sistemazione della ex Ss 110 tratto Capistrano – uscita autostrada Pizzo Calabro, ma occorre agire anche dove un cedimento della carreggiata ne ostacola il passaggio delle autovetture. Parlo del tratto Capistrano – San Nicola da Crissa, chiuso ormai da più di un anno a causa delle piogge torrenziali generate nel corso dell’alluvione dell’ottobre 2018”.



Ad insistere è il sindaco di Capistrano Marco Martino secondo il quale “tale condizione causa non pochi disagi soprattutto a corrieri e mezzi pesanti che si trovano dirottati sulle strade provinciali contigue ai centri abitati”. “Una condizione – aggiunge il candidato dell’Udc alle prossime elezioni regionali – davvero critica che spesso genera intoppi di traffico non indifferenti. Anas deve attivarsi nel breve tempo possibile. Occorre infatti si arrivi a dare dignità ad una arteria che attraversa l’intera provincia di Vibo Valentia. Sarà importate offrire inoltre un contributo tangibile di ripristino nel manto bituminoso lungo il tratti Serra San Bruno – Fabrizia in quanto le condizioni risultano altrettanto precarie. Inizieremo a spingere con forza su questa condizione – conclude Martino – affinché ci si attivi nel più breve tempo possibile e si possa dare sicurezza a tutte quelle persone che ogni giorno, in migliaia, la attraversano”.