Ex Orchidea, il sindaco Cannizzaro ha ottenuto dal ministro Foti la proroga per completare l’opera

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, nel pomeriggio di oggi ha raggiunto uno dei cantieri più emblematici della città, quello dell’ex Cinema Orchidea che, come rimarcato nel corso del sopralluogo, “in questi anni ha creato moltissimi disagi alla viabilità e agli esercenti”.

Propizia la circostanza per rendere di pubblico dominio un’ottima notizia. I fondi destinati alla realizzazione del progetto, infatti, erano ormai prossimi ad essere inutilizzabili, visto l’avvicinarsi della scadenza del 30 agosto. Cannizzaro, investendo della questione direttamente il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, dimostratosi sensibile alle argomentazioni fornite, ha ottenuto una proroga di oltre un anno. Un arco temporale sufficientemente ampio per realizzare e completare l’opera. “Nel frattempo – ha annunciato il sindaco – ho chiesto alla ditta di liberare, già da sabato mattina, il cantiere esterno per rendere fruibile sia la traversa che il tratto di Lungomare interessati”. Una indicazione che varrà per l’intero periodo estivo, comprese le festività mariane di metà settembre, quando riprenderanno a regime. I lavori, comunque, non subiranno alcuno stop in quanto proseguiranno all’interno dello stabile. Non si perderà un solo giorno, ha garantito il Primo Cittadino il quale, con la massima serenità ha ammesso di aver ereditato l’opera che, tuttavia, se non fosse stata investita dall’intervento concreto di questa Amministrazione, sarebbe rimasta un cantiere. E, invece, sarà consegnata nei prossimi alla fruizione dei cittadini.