Ex Lsu/Lpu, Tassone: “Stanno arrivando i pagamenti per il primo trimestre 2021, il resto a fine mese”

“Mi è stato appena comunicato che è stato emesso il decreto per il pagamento delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo per gli ex Lsu/Lpu. I fondi saranno trasferiti direttamente ai Comuni che procederanno con le erogazioni”.

È quanto afferma il consigliere regionale Luigi Tassone che specifica che “a fine agosto sarà emesso il decreto relativo alle mensilità che vanno da aprile a luglio”. “Si tratta – aggiunge – di una buona notizia per questi lavoratori che hanno vissuto con il fiato sospeso e che finalmente possono avere quanto gli spetta”.

“Ringrazio – conclude Tassone – la parlamentare Enza Bruno Bossio che ha costantemente seguito questa vicenda e con la quale ho avuto un’interlocuzione costante ed il collega Carlo Guccione, sempre sensibile rispetto a questa problematica. Auspico che non si verifichino più ritardi che mettono in difficoltà i lavoratori e le loro famiglie e che d’ora in poi i pagamenti procedano spediti. Il mio impegno c’è sempre stato e sempre ci sarà per i lavoratori e le categorie deboli”.