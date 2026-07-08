Ex Lsu e Lpu, Cgil indice la mobilitazione: “Stabilizzati ma senza dignità economica e contrattuale”

Una mobilitazione per i lavoratori ex Lsu e Lpu. La annuncia la Segreteria regionale della Cgil Calabria spiegando che “ancora oggi le promesse della Regione Calabria risultano vane rispetto alla fine di un importante frangia di precariato storico che, anche se stabilizzato negli Enti Locali Calabresi, di fatto vive un profondo disagio dettato dalla incapienza reddituale e previdenziale”.

“Tutto ciò è aggravato dalla mancata attuazione dell’accordo che avrebbe dovuto garantire l’aumento dell’orario contrattuale della stragrande maggioranza dei lavoratori part-time, con l’utilizzo delle economie generate dalla fuoriuscita per quiescenza di alcune risorse appartenenti allo stesso bacino”, sottolinea il sindacato.

“Rispetto a tale situazione le reiterate richieste hanno assunto valore di avvio di procedura di conciliazione presso gli organi competenti. Annunciamo – quindi – la mobilitazione dei Lavoratori interessati , non escludendo il ricorso all’attività giudiziaria per tutele individuali, collettive e di comportamento anti-sindacale relativamente al mancato rispetto dell’accordo quadro del 14/02/2022 in tema di trattamento economico del personale Ex Lsu/Lpu stabilizzato negli enti locali della Regione Calabria (Ex Legge N.147/2013), sottoscritto dalla Regione Calabria e dalle organizzazioni sindacali”, afferma la Cgil.

“Allo stesso tempo – conclude l’organizzazione sindacale – invitiamo tutti i Comuni della Calabria interessati alla grave problematica, unitamente all’Anci Calabria, quale organo di rappresentanza degli stessi, a voler prevedere e promuovere un confronto istituzionale e sindacale rispetto al miglioramento delle condizioni economico-contrattuali dei Lavoratori ex Lsu e Lpu alle proprie dipendenze, con utilizzo, laddove disponibili, di proprie risorse integrative e di voler favorire l’attività negoziale di ente, nel rispetto di quanto previsto dal Ccnl Enti Locali, al fine di portare il contributo utile alla soluzione della detta vertenza”.