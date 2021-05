Ex Lpu, giallo sulla disponibilità delle risorse: il Ministero chiede conto alla Regione

Si fa sempre più irto il cammino degli ex Lpu verso la stabilizzazione. Mentre la nuova scadenza del 31 maggio – fissata dopo la grande paura di fine marzo – si avvicina, non si registrano passi in avanti di rilievo. Anzi, si moltiplicano i dubbi sulla fattibilità del percorso per gli Enti in condizioni di dissesto o pre-dissesto.

Se da un lato, diversi parlamentari – a partire da Wanda Ferro – si sono attivati per individuare la via per equiparare gli ex Lsu con gli ex Lpu, dall’altro crescono gli interrogativi sulle disponibilità finanziarie. Il nodo è sempre quello legato alla legge regionale 29/2019 concernente, in teoria, la storicizzazione delle risorse.

Il Ministero dell’Interno, a seguito di alcune richieste di chiarimento, avrebbe sollecitato la Regione a specificare la durata del contributo per le assunzioni a tempo indeterminato.

Una semplice della Regione Calabria avrebbe infatti indicato in circa 3.800 euro il contributo annuo per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato fino a quiescenza, ma la legge regionale 29/2019 avrebbe quantificato il contributo annuo in poco più di 11.000 euro per i primi 3 anni del rapporto. Dunque, un arco temporale limitato che non consentirebbe di parlare in concreto di “storicizzazione”.

Discrepanze che lasciano ampie perplessità, tanto che il Ministero avrebbe invitato la Regione a fornire le opportune informazioni indicando la fonte normativa per consentire alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali di regolarsi sulla concessione o meno dell’autorizzazione per il disbrigo delle procedure.

Negli ultimi giorni, si sono inoltre diffuse voci sulla carenza stessa delle risorse che sarebbero insufficienti a garantire la prosecuzione delle attività. Il tutto mentre i lavoratori rimangono in attesa di una presa di posizione della Regione idonea a rendere evidente la verità dei fatti e sono pronti a nuove proteste in caso di notizie poco rassicuranti.