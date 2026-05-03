Evento “Bielorussia e Italia in musica”: La Strada critica il patrocinio di Comune e Città Metropolitana

In merito all’evento musicale “Bielorussia e Italia in musica”, previsto per il prossimo 4 maggio presso il Teatro Comunale “Francesco Cilea”, il Movimento La Strada intende sollevare una riflessione pubblica e politica rivolta al Comune e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Premettiamo, con estrema chiarezza, che il nostro Movimento – riflette Valentino Scordino – riconosce l’indubbio valore degli eventi culturali e della musica quali strumenti universali di vicinanza, dialogo e pace tra i popoli. Non vi è, da parte nostra, alcun tipo di riserva o pregiudizio nei confronti degli artisti coinvolti, il cui talento e la cui espressione restano patrimonio di civiltà.

Tuttavia, non possiamo esimerci dall’eccepire sull’opportunità politica che il Comune e la Città Metropolitana abbiano concesso il proprio patrocinio istituzionale a questa iniziativa.

È doveroso ricordare che la Bielorussia è attualmente oggetto di severe sanzioni da parte dell’Unione Europea a causa delle sistematiche e gravissime violazioni dei diritti umani compiute nel Paese. Come documentato in modo inequivocabile dall’ultimo rapporto annuale di Amnesty International, il contesto bielorusso è caratterizzato da una repressione brutale del dissenso, detenzioni arbitrarie, torture e una totale negazione delle libertà fondamentali”.

“Il patrocinio di un ente locale – sottolinea il consigliere comunale – non è un atto meramente formale, ma rappresenta un avallo politico e d’immagine. Concederlo in questo momento storico rischia di veicolare un messaggio di normalizzazione nei confronti di un regime che calpesta i valori democratici e i diritti della persona, valori sui quali si fonda la nostra Costituzione e l’ordinamento europeo.

Chiediamo dunque alle amministrazioni coinvolte se sia stato valutato l’impatto di tale scelta e se non si ritenga necessario un atto di coerenza rispetto alle posizioni assunte dalla comunità internazionale e dalle organizzazioni a difesa dei diritti umani.

“La cultura – termina il professor Scordino – deve essere un ponte, ma le istituzioni hanno il dovere di vigilare affinché questo ponte non diventi, involontariamente, un velo pietoso steso sopra la sofferenza di un popolo oppresso”.