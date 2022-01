Evasione fiscale: sequestrati beni per 1,8 milioni di euro ad un imprenditore

Beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo pari ad oltre 1,8 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Crotone a un imprenditore 63enne di Cirò Marina denunciato per omessa ed infedele dichiarazione fiscale.



Il provvedimento cautelare, emesso dal Giudice per le indagini Preliminari del locale Tribunale su richiesta della

Procura della Repubblica pitagorica, scaturisce da una verifica fiscale eseguita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Crotone nei confronti di una società di capitali operante nel settore del commercio di prodotti

elettronici con punti vendita a Cirò Marina, in provincia di Crotone, Cariati e Rossano, nel Cosentino.

L’attività ispettiva eseguita dalle Fiamme Gialle ha consentito di accertare, secondo gli investigatori, come l’impresa: