Eurostat, ecco come sono cambiate le abitudini degli italiani

Se ci avessero detto, qualche anno fa, che le nostre vite sarebbero state così dipendenti dalla tecnologia, da internet e dalla rete, forse non ci avremmo creduto. Il nostro lavoro, il nostro tempo libero, le nostre amicizie e i nostri rapporti, i nostri interessi e le nostre passioni tutto è online, o per lo meno raggiungibile anche online.

Un cambiamento epocale, che non ha fatto altro che accelerare notevolmente con la pandemia del Covid 19, vero e proprio spartiacque tra un mondo di prima e un mondo di dopo. Le abitudini degli italiani lo dimostrano e parlano di 4 italiani su 5 che usano giornalmente internet per informarsi, per lavorare, per divertirsi o passare il tempo. Una vera e propria rivoluzione.

I numeri sono stati resi noti da una recente indagine di Eurostat, che ha studiato un campione di cittadini europei di età compresa tra i 16 e i 74 anni, cercando di indagare come sia stato impiegato il tempo mentre l’Italia entrava in lockdown. L’indagine ha messo in luce che il 75% degli intervistati ha utilizzato le ricerche online per servizi di informazione, notizie, giornali o riviste, e un altro 74% lo ha utilizzato per svago: soprattutto per cercare serie tv sui servizi in streaming, oppure per guardare video e sketch divertenti sui social. Non manca poi la fetta degli appassionati musicali, rappresentati dal 61%, mentre il 34% afferma di utilizzare internet per giocare.

Ed è proprio questo dell’intrattenimento e dei giochi il settore che ha conosciuto il più grande sviluppo durante la pandemia. L’intero panorama dei casinò online , ad esempio, ha coinvolto moltissimi italiani, che hanno cambiato le loro abitudini di gioco anche in questo senso. Stando ai dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, confermati dalla testata giornalistica esperta in materia Agimeg, il gambling online è cresciuto del 46% rispetto al 2019 e i dati del 2021 confermano questo trend di crescita (nei dati non sono inclusi i casinò non AAMS con licenza).

Come abbia fatto il gioco d’azzardo a crescere così tanto è una domanda semplice: basta guardare a come hanno investito su tecnologia e marketing, su promozioni e bonus. Così infatti hanno saputo ritagliarsi una fetta importante nel mondo dell’intrattenimento. Gioco ma non solo. La ricerca di Eurostat dimostra anche che sono esplose alcune novità nella concezione dell’intrattenimento che variano da paese a paese. I film in streaming e le serie tv vanno male nei Paesi Bassi e a Cipro (95%), mentre il gioco online vola a Malta e in Danimarca. E l’Italia? Per il gambling i valori sono tra il 26 e il 36%.