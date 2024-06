Europee, Wanda Ferro: “FdI primo partito in Calabria”

«Con oltre il 20,5 per cento delle preferenze, Fratelli d’Italia è il primo partito in Calabria. Un risultato straordinario, che dimostra come anche i cittadini calabresi premiano e incoraggiano il lavoro di Giorgia Meloni e del suo governo. Fratelli d’Italia è il primo partito della Nazione e trascina la crescita dell’intera coalizione di centrodestra. E’ quindi un voto che rafforza il governo e la sua stabilità, che dimostra che i cittadini condividono le riforme che sta portando avanti, e soprattutto che esprime la volontà di cambiare le disastrose politiche europee portate avanti dalla sinistra».

E’ quanto afferma l’on. Wanda Ferro, coordinatore di Fratelli d’Italia in Calabria e sottosegretario all’Interno. «Il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia in Calabria – continua – testimonia anche la fiducia dei cittadini nei confronti della nostra classe dirigente, che ringrazio per il grande impegno che ha speso in questa campagna elettorale, condotta con grande entusiasmo nei territori e confrontandosi con i cittadini. Ringrazio in particolare i candidati calabresi Denis Nesci, Luciana De Francesco ed Ersilia Amatruda. Faccio le mie congratulazioni a Denis Nesci, che tornerà a rappresentare e a difendere gli interessi della Calabria al Parlamento europeo».