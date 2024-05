Europee, lunedì Elly Schlein sarà in Calabria: tappe a Lamezia, Catanzaro, Corigliano Rossano e Reggio

Dopo aver lanciato di persona la candidatura di Enzo Romeo a sindaco di Vibo Valentia, Elly Schlein torna in Calabria, lunedì 27 maggio, per la campagna elettorale delle Europee. Ne dà notizia, in una nota, il senatore Nicola Irto, segretario del Partito democratico calabrese, che sottolinea la posta in gioco alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. «Obbligatorio andare a votare, perché la scelta – afferma Irto – sarà tra l’Europa delle persone, della solidarietà, dei diritti, dell’eguaglianza e della partecipazione democratica da una parte, e dall’altra l’Europa dei nazionalismi, dei ricchi e delle decisioni imposte dall’alto. Con Elly Schlein, nei territori portiamo avanti un progetto politico che mira a rimettere la persona umana al centro dell’attenzione pubblica; a partire dall’Europa, chiamata ad affrontare grandi sfide nello scenario internazionale, oggi molto complesso e insieme preoccupante. Con l’autonomia differenziata, il centrodestra vuole sganciare la Calabria dall’Europa, ma noi non vogliamo permetterlo».

La giornata in Calabria della segretaria del Partito Democratico prevede: alle 11, a Lamezia Terme, un incontro privato alla Comunità Progetto Sud, guidata da don Giacomo Panizza; alle 12,15, a Catanzaro, una visita al Centro calabrese di solidarietà, in via Abruzzi al numero civico 38; alle 15, a Corigliano-Rossano, un incontro al cinema San Marco, in via Aldo Moro presso lo scalo di Rossano. In serata, invece, Elly Schlein concluderà a Reggio Calabria il suo tour elettorale, con un comizio in piazza Camagna alle 19,30.