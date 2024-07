Estro e fame di vincere: Lorenzo Esposito nuovo palleggiatore della Domotek Volley Reggio Calabria

Tocco di palla sopraffino, estro ed inventiva per far girare la squadra, come il ruolo di palleggiatore richiede, visione di gioco totale, stoffa talentuosa che ha già lasciato intravedere potenzialità tecniche e tattiche importanti, un desiderio, neanche troppo nascosto, di spiccare il volo definitivamente. Questa è la descrizione meglio calzante per riassumere le qualità che hanno convinto la Domotek Volley Reggio Calabria, al primo giro in Serie A, a puntare su Lorenzo Esposito.

Ascolano, 21 anni compiuti il 29 maggio, è dotato di potenzialità lampanti: quelle potenzialità che già quattordicenne gli hanno messo in mano le chiavi delle Nazionali Under bazzicate con profitto per un paio di anni. Da provetto marchigiano, è nella sua regione che si è addestrato per afferrare i primi rudimenti dello sport nel quale si sarebbe affermato: le Giovanili con la Lube Volley Macerata, fase fondamentale per la sua formazione, e GoldenPlast Civitanova (A3). È così che ha iniziato a mettere a frutto quanto acquisito. Due anni in Serie B a Gioia del Colle che lo hanno posto nelle condizioni ideali per lasciarsi illuminare, nel 2022/2023, dalle luci dell’A2, sotto lo stendardo della Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo. Ha maturato fiducia nei propri punti di forza: “Palleggio, velocità di uscita della palla, imprevedibilità nei colpi e nelle azioni”. Lorenzo, tuttavia, è altrettanto convinto di: “Dover progredire sotto ogni aspetto”. E a questo proposito guarda al trasferimento a Reggio Calabria con occhi carichi di ottimismo: “Non ho dubbi che gli insegnamenti del mister e l’ausilio dei compagni di squadra mi saranno straordinariamente utili per fare di me un giocatore più completo ed un uomo più saggio”. Altro 1,82 centimetri, Esposito ha creduto con trasporto nel progetto prospettatogli dai vertici della Domotek Volley, il contesto naturale per irrobustire le sue ambizioni: “In palestra daremo tutto quello posseduto in corpo per realizzare gli obiettivi che ci siamo dati. Le qualità espresse dai giocatori componenti il roster lasciano presagire che la nostra sarà un’annata in cui daremo, sportivamente parlando, fastidio a chiunque”. Poche parole per mandare un messaggio a tutti: Lorenzo Esposito scalpita mentre conta i giorni che lo separano dalla destinazione e dal periodo presentatisi con l’aria di essere quelli profumati di successo e consacrazione.