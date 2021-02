Estorsione e droga: la Polizia arresta un 31enne

Sabato la Polizia ha arrestato, nella flagranza del reato di estorsione, Z.T., cittadino marocchino di 31 anni residente a Casali del Manco, frazione Serra Pedace, annoverante numerosi precedenti di polizia.

In particolare, gli investigatori della III Sezione “Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali” della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, al termine di un’ articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, guidata dal Procuratore Capo dott. Mario Spagnuolo, sono intervenuti poco dopo che l’uomo si era fatto consegnare, a Cosenza, dietro numerose minacce, reiterate nel tempo, fatte anche con armi, una somma di denaro a titolo estorsivo da un altro giovane per la pregressa cessione di sostanza stupefacente. Quando è stato bloccato dalla Squadra Mobile l’uomo è stato trovato in possesso del denaro (1000 euro) appena ricevuto dalla vittima, nonché di una grossa mazza da baseball che teneva a bordo dell’autovettura. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, nelle adiacenze della sua abitazione, la Polizia ha rinvenuto, in alcune buste di plastica, ben 8 chilogrammi di marijuana già essiccata, parte della quale confezionata e pronta alla vendita, oltre a circa 80 grammi di hashish e 30 grammi di eroina, oltre a diversi bilancini di precisione, nonché circa 150 litri di gasolio verosimilmente provento di furto. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato associato presso la locale casa circondariale a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.