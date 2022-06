Estorsione ai danni di una commerciante: ex dipendente arrestata con un complice

Sono diversi gli indizi che hanno portato all’arresto di due persone, un uomo e una donna di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, ora ristretti al regime della detenzione domiciliare perché accusati del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L’ordinanza di custodia cautelare del Giudice delle indagini preliminari, in accoglimento di quanto richiesto dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, è stata eseguita dai Carabinieri di Catanzaro Lido. Dall’inchiesta sarebbe venuto fuori che una delle due persone arrestate, sei mesi fa, avrebbe dato ad una terza persona, non ancora individuata dagli inquirenti, un piccolo pacco all’interno del quale era stato conservato pure un proiettile di pistola. L’involucro sarebbe stato consegnato dal soggetto misterioso, il cui volto era nascosto da un cappello invernale e da una mascherina, alla titolare di un negozio che si trova a Catanzaro Lido. Diversi i soggetti ascoltati nel corso delle indagini dagli investigatori che hanno visionato immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza ed esaminato quanto emerso dai tabulati telefonici messi sotto osservazione. Elementi che hanno fatto ritenere plausibile un’azione orchestrata in seguito a dissidi maturati tra la commerciante ed una donna negli anni scorsi alle sue dipendenze. Quest’ultima avrebbe così obbligato la vittima a pagare emolumenti che non le sarebbero spettati. L’estorsione è stata giudicata aggravata dal metodo mafioso in quanto la presunta responsabile vanta rapporti familiari con alcuni personaggi della ‘ndrangheta.