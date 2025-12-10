Estirpazione abusiva: sequestrata area a Campana

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Aprigliano hanno nei giorni scorsi posto sotto sequestro un’area di oltre 3000 metri quadri nel comune di Campana. Il sequestro è avvenuto a seguito di un controllo nella località “Cozzo Parrotta” dove erano stati effettuati dei lavori su di un terreno come è stato possibile notare in maniera evidente dai segni impressi sullo stesso e da rilievi satellitari. Il controllo ha verificato che su di esso era stato infatti realizzato un intervento di dissodamento ed estirpazione di ceppaie di piante di quercine di “Cerro”, originariamente presenti e costituenti bosco. Nelle vicinanze era presente anche del legname depezzato e lasciato al suolo, presumibilmente derivante dal taglio e dall’estirpazione delle piante precedentemente radicate.

L’accertamento, oltre che sui luoghi, è stato effettuato anche attraverso verifiche documentali che hanno evidenziato come questi lavori siano stati eseguiti in assenza di autorizzazione ed in area tutelata paesaggisticamente per legge in quanto bosco, nonché in area sottoposta a vincolo idrogeologico. Si è pertanto proceduto al sequestro dell’area e al deferimento presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, del proprietario e del committente dei lavori.