Estate Terra Santa 2026: a Reggio Calabria il primo gruppo di giovani da Gerusalemme

24 Giugno 2026 Redazione Uncategorized 0

Ha preso  il via oggi pomeriggio la prima esperienza di “Estate Terra Santa 2026”, il percorso promosso da Attendiamoci ODV ETS per costruire ponti di incontro e speranza tra Reggio Calabria e la Terra Santa.

Il primo gruppo accolto sarà composto da giovani studenti provenienti dal Collège des Frères di Gerusalemme, che parteciperanno al percorso “Sapori d’Italia”, in programma dal 24 giugno al 1° luglio.

Durante il soggiorno a Reggio Calabria, i ragazzi vivranno laboratori di cucina italiana, momenti di conoscenza, visite del territorio e occasioni di condivisione con i giovani e i volontari di Attendiamoci.

Pizza, rustici, gelati, dolci, pasta e sughi saranno il punto di partenza di un’esperienza che, al di là delle attività pratiche, avrà al centro l’incontro: ascoltare storie, condividere il tempo, costruire legami.

 Il percorso sarà arricchito anche dalla collaborazione di una rete di imprese, attività e professionisti del territorio che, con disponibilità e competenza, contribuiranno alla realizzazione di momenti laboratoriali e occasioni formative, rendendo concreta l’idea di una comunità che accoglie e si mette in gioco.  

“L’accoglienza comincia quando si apre una porta, ma diventa vera quando si condivide la vita”, sottolinea Attendiamoci.

L’iniziativa rientra nel percorso “One bridge, three stories”, che nelle prossime settimane vedrà arrivare a Reggio Calabria circa quaranta giovani provenienti da Gerusalemme e dalla Cisgiordania per esperienze formative, sportive e di fraternità.

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